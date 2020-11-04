لمن صوت المسلمون في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟.. استطلاع يوضح

كشف استطلاع أجراه مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن نحو 70% من الناخبين الأمريكيين المسلمين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل 844 أسرة، أن الدعم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدا وكأنه ينمو بين الناخبين المسلمين، موضحًا أن 84% من الذين يحق لهم الانتخاب قالوا إنهم صوتوا في انتخابات 2020، فيما قال 5% من المستجيبين إنهم لم يصوتوا، بينما 11% رفضوا الإجابة على السؤال.
ومن بين الذين أدلوا بأصواتهم، قال 69% إنهم صوتوا لصالح بايدن، بينما قال 17% إنهم صوتوا لترامب.
كما تشير النتيجة الأخيرة إلى زيادة بنسبة 4% في الدعم لترامب مقارنة بانتخابات 2016، عندما حصل الرئيس الجمهوري على 13% من أصوات المسلمين، وفقا للمجلس.
وفي بيان شكر فيه الناخبين المسلمين على الإدلاء بأصواتهم، قال المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، نهاد عوض، إن أكثر من مليون ناخب أمريكي مسلم صوتوا في الدورة الانتخابية.
ولا يزال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوجه سهام اتهاماته إلى الحزب الديمقراطي، بتزوير الانتخابات لصالح منافسه، جو بايدن، حيث هدد الرئيس الجمهوري بأنه سيتوجه إلى المحكمة العليا للاعتراض على فرز الأصوات ووقف التصويت بما أنه "فاز" في الانتخابات الرئاسية.
وقال ترامب اليوم عبر حسابه على موقع "تويتر" إن هناك عمليات تزوير تمت لإخفاء مئات آلاف الأصوات المؤيدة له في ولايات بنسلفانيا وويسكونسن وغيرها، وإضافة أصوات أخرى إلى بايدن.
وتلك هي المرة الأولى منذ عام 2000 التي يستيقظ فيها الشعب الأمريكي صباح يوم الأربعاء دون أن يعرفوا هوية رئيس البلاد المقبل، بعد اقتراع شهد نسبة مشاركة قياسية مع استمرار فرز الأصوات في سبع ولايات أساسية، حسبما أفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويتخوف الديمقراطيون من نية ترامب للطعن في نتائج الانتخابات، والذي يمكن أن يؤدي إلى دراما قانونية وسياسية يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات والكونجرس.
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