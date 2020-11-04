قرار عاجل من حملة بايدن ردًا على عدم اعتراف ترامب بـ نتائج الانتخابات

أعلن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن تدشين صندوق لجمع التبرعات لحماية الانتخابات الأمريكية، ردًا على رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات واتهامه للديمقراطيين بالتزوير.

وقال "بايدن" عبر حسابه على موقع "تويتر": حتى نتأكد من أن كل صوت تم إحصالاه، نقوم بإعداد أكبر جهد على الإطلاق لحماية الانتخابات".

وأضاف: "لأن ترامب لا يعترف بنتائج هذه الانتخابات.. الشعب الأمريكي يعترف بها.. شاركوا في تفعيل صندوق بايدن القتالي الجديد".

ولا يزال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوجه سهام اتهاماته إلى الحزب الديمقراطي، بتزوير الانتخابات لصالح منافسه، جو بايدن، حيث هدّد الرئيس الجمهوري بأنه سيتوجه إلى المحكمة العليا للاعتراض على فرز الأصوات ووقف التصويت بما أنه "فاز" في الانتخابات الرئاسية.

وقال "ترامب" اليوم عبر حسابه على موقع "تويتر" إن هناك عمليات تزوير تمت لإخفاء مئات آلاف الأصوات المؤيدة له في ولايات بنسلفانيا وويسكونسن وغيرها، وإضافة أصوات أخرى إلى بايدن.

وتلك هي المرة الأولى منذ عام 2000 التي يستيقظ فيها الشعب الأمريكي صباح يوم الأربعاء دون أن يعرفوا هوية رئيس البلاد المقبل، بعد اقتراع شهد نسبة مشاركة قياسية مع استمرار فرز الأصوات في سبع ولايات أساسية، حسبما أفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويتخوف الديمقراطيون من نية ترامب للطعن في نتائج الانتخابات، والذي يمكن أن يؤدي إلى دراما قانونية وسياسية يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وسياسة الولايات والكونجرس.