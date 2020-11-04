حملة ترامب تطالب المحكمة بوقف فرز أصوات ولاية ميشيجان

تقدمت حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بطلب إلى المحكمة العليا لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيجان، وذلك عقب تلميحات من ترامب بوجود تزوير من جانب الحزب الديمقراطي.

وطالبت حملة ترامب من المحكمة إعادة فرز الأصوات التي تم عدها قبل وجود مندوبي الحزب الجمهوري في ولاية ميشيجان.

ومن ناحية أخرى، طالبت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، التي يتفوق فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن بفارق ضئيل.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإنه في حال كانت النسب متقاربة بين المرشحين في حدود 1%، يمكن للمرشح المتأخر (ترامب) طلب إعادة فرز الأصوات مرة أخرى.

وقال مدير حملة ترامب الانتخابية، بيل ستيبين: "الرئيس يطلب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن وسنفعل ذلك على الفور".

أظهرت النتائج الأولية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تفوق جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في ولاية ويسكونسن الهامة، بنسبة 49.4% إلى 48.8%، عقب فرز ما يقرب من 99% من الأصوات.

وأكدت مديرة اللجنة الانتخابية في ولاية ويسكونسون الأمريكية، ميجان وولف، اليوم الأربعاء، حق أي من المرشحين الطعن على الانتخابات والتقدم بطلب لإعادة الفرز مرة أخرى.

وأعلنت المسئولة الأمريكية عن بدء المراجعة الثالثة والأخيرة لفرز أصوات الناخبين في ولاية ويسكونسون، قبل الإعلان عن النتيجة النهائية بالولاية.