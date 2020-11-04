حرب على الجبهة الشعبية.. الحكومة الإثيوبية تقطع خدمات الإنترنت والمحمول عن إقليم تيجراي

كشفت منظمات حقوقية، اليوم الأربعاء، عن قطع السلطات الإثيوبية خدمات الأنترنت، والمحمول، وشبكات الهواتف الأرضية، في إقليم تيجراي، وذلك عقب إعلان الحرب على الجبهة الشعبية في الإقليم.

وأكدت هذه المنظمات على ضرورة إعادة هذه الخدمات مرة أخرى، معتبرة أن وصول المواطنين إلى هذه الخدمات من ضمن حقوقهم.

ووصفت بعض المنظمات هذه القرارات بغير القانونية والديمقراطية من قبل الحكومة الإثيوبية، داعية الحكومة الإثيوبية إلى عودة هذه الخدمات للعمل مرة أخرى.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ، وأمر قوات الدفاع الوطني الإثيوبية باتخاذ إجراءات هجومية ضد جبهة تحرير شعب تيجراي.

وقال بيان صادر عن مكتب آبي أحمد، إن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هاجمت القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية المتمركزة في مدينة ميكيلي بولاية تيجراي.

وبحسب الوكالة الإثيوبية، حاولت الجبهة سرقة المدفعية والمعدات العسكرية من مركز القيادة الشمالية الذي كان متمركزًا في ولاية تيغراي لأكثر من عقدين في خدمة وحماية سكان تيجراي من أي تهديدات هجومية، في حين أن الحكومة الفيدرالية استخدمت كل الوسائل لإحباط الاشتباك العسكري ضد جبهة تحرير تيجراي، إلا أنه لا يمكن تجنب الحرب بحسن نية وقرار من جانب واحد.