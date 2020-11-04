بايدن: سأفوز بأكبر عدد من الأصوات فى تاريخ الولايات المتحدة فور انتهاء الفرز

أكد مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن وباء كورونا لم يقف أمام طريق الشعب الأمريكي للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي إن الشعب الأمريكي هو من يحكم، مضيفا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية هي الأكبر منذ سنوات.
وأعلن بايدن أنه وفقا لتقدير حملته الانتخابية فإنه قد فاز بانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنه لن يعلن فوزه إلا بانتهاء فرز الأصوات.
وأضاف بايدن: "عند انتهاء فرز الأصوات اعتقد أننا سنكون الفائزين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية"، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أننا مقبلون على الفوز.
وتابع بايدن: "سنفوز بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية".
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