عضو بالحزب الجمهوري: 3 ولايات أمريكية ستحسم فوز ترامب بكرسي الرئاسة

كشف المحلل السياسي وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي" بشار جرار"، أن حسم فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون في نتائج التصويت في ولايات جورجيا وويسكونسون وميشيجان.



وأوضح " بشار جرار" في لقاءه مع موقع "دوت الخليج"، الجميع ينتظر نتائج ولاية بنسلفانيا يوم الجمعة، لتتضح الصورة أكتر في انتخابات تعبر الاكثر اثارة وسخونة في تاريخ امريكي .



وأفاد أن الأجواء الانتخابية حماسية للغاية من قبل المرشحين، متمنيا فوز الرئيس الحالي ترامب بالانتخابات الرئاسية الصعبة على حد وصفه.



ويذكر أن المشهد الانتخابي الأمريكي يشهد مشاحنات بين كافة الأطراف سواء من قبل مؤيدي الحزب الجمهوري وتراني ومؤيدي الحزب الديموقراطي و المرشح الرئاسي "جو بايدن"، الذي بدأ متفوق في عدد الأصوات بالمجمع الانتخابي.

