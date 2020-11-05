بايدن يفوز بميشيغان بعد فرز 99% من الأصوات

فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية ميشيغان، الأربعاء، ليتقدم خطوة أخرى على حساب منافسه الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية، الرئيس دونالد ترامب.

وبعد فرز أكثر من 99 بالمئة من أصوات الولاية التي تضم 16 صوتا انتخابيا، حصد بايدن إلى 49.9 بالمئة من الأصوات، مقابل 48.6 بالمئة لترامب، حسبما أكدت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

ووصل بايدن إلى 264 صوتا، وفي حال فوزه بأصوات ولاية نيفادا التي يتقدم فيها بالفعل سيصل إلى الرقم 270، ومن ثم يمكنه إعلان فوزه في الانتخابات.

وفي وقت سابق، قال بايدن إنه يتوقع الفوز بالانتخابات، معبرا عن اعتقاده بأن من الواضح أن حملته تحقق النصر فيما يكفي من الولايات للفوز بالرئاسة.

وتابع بايدن: "بعد ليلة طويلة من الإحصاء، من الواضح أننا نفوز بولايات كافية لنحقق 270 صوتا في المجمع الانتخابي مطلوبة للفوز بالرئاسة. لست هنا لأعلن أننا فزنا لكن لأعلن أننا نعتقد أننا سنكون الفائزين عندما ينتهي إحصاء الأصوات".