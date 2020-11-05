بايدن أم ترامب.. متى سنعرف الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأربعاء، تقريرًا بشأن الموعد المتوقع لإعلان الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت إنه لا يزال من غير المعروف من الذي سيفوز بالانتخابات بين الرئيس الحالي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، لأن أحدا لم يحقق العدد الكافي من الأصوات المجمعة لحسم الفوز.

وأضافت أنه في الواقع، ونظرًا للوقت الذي سيستغرقه حساب العدد الهائل من الأصوات البريدية التي تم الإدلاء بها خلال انتخابات الوباء هذه ، فقد يستغرق الأمر أيامًا.

من المتوقع أن تقدم العديد من الولايات الرئيسية، بما في ذلك أريزونا وجورجيا وميتشيجان، فائزًا في وقت ما يوم الأربعاء أو الخميس. مع النتائج من هذه الحالات الحرجة - بالإضافة إلى الآخرين الذين توقعوا الفائزين في وقت متأخر يوم الثلاثاء - يجب أن تكون لدينا صورة أوضح للنتيجة المحتملة.

لكن هذا ليس كل شيء. إذا كانت هناك طعون قانونية على النتائج - مهددة بالفعل من قبل السيد ترامب - فقد يستغرق الأمر أسابيع قبل أن يتمكن المرشح من إعلان النصر رسميًا. قد يصبح هذا معقدًا.

الأمر يعود إلى هذه الولايات

تذكير - لكي تصبح رئيسًا، لا تحتاج في الواقع إلى الفوز بالتصويت الشعبي. بدلًا من ذلك، يتعين على المرشح الفوز بالأغلبية في نظام يسمى المجمع الانتخابي، حيث تحصل كل ولاية على عدد معين من الأصوات أو "الناخبين" بما يتناسب تقريبًا مع عدد سكانها. إذا فزت بولاية، فستفوز بأصواتها (باستثناء نبراسكا ومين، لكن هذا معقد).

هناك إجمالي 538 من أصوات هذه الولاية - الشخص الذي يحصل على 270 صوتًا سيصبح رئيسًا. بالنسبة لكلا المرشحين، فإن الطريق إلى البيت الأبيض يعني مسارًا مرسومًا بعناية عبر الولايات والذي سيوصلك إلى هذا الرقم السحري.

وكالعادة ، سينخفض ​​الأمر برمته إلى حفنة من دول ساحة المعركة الرئيسية.

في الوقت الحالي ، يمتلك بايدن حظوطًا ضيقة - ضيقة جدًا - في ميشيجان ونيفادا وأريزونا. وقد توقعت CNN و CBS و Fox و Associated Press فوزه في ويسكونسن، كما أعلنت "سي إن إن" فوز بايدن في ميشيجان.

إذا كان قادرًا على الصمود في كل هذه الولايات مع احتساب الأصوات النهائية ، فإن أصواتهم الانتخابية مجتمعة البالغ عددها 43 من هذه الولايات ستجعله يصل إلى 270 بالضبط. الانتصارات الإضافية في بنسلفانيا أو جورجيا ستمنح بعضًا من الدعم للديمقراطي ، وتترك بعض المجال لـ خطأ.

بالنسبة لترامب، من المرجح أن يمر الطريق إلى الرئاسة عبر ولاية بنسلفانيا، بأصواتها الانتخابية العشرين. إذا حقق فوزًا هناك، فإن فوزه في ثلاث ولايات أخرى متبقية على الأقل - على الأرجح في جورجيا أو نورث كارولينا أو نيفادا أو أريزونا - يمكن أن يعيده إلى البيت الأبيض. لكن مع ترك الناخبين للعد، والهوامش على حافة ماكينة الحلاقة، يمكن أن يتغير كل هذا.

لماذا الأرقام متقاربة للغاية؟

بالنسبة للمبتدئين، يبدو أن بيانات الاقتراع الواردة هذا الأسبوع أعطت صورة غير كاملة.

يقول روبرت كاف، رئيس قسم الإحصاء في"بي بي سي"، إنه لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه الانتخابات كابوسًا لأصحاب الاقتراع. لكننا نعلم أن متوسط ​​الاستطلاع الوطني لا يبدو أنه يتوقع القضم الذي نجد أنفسنا فيه الآن. أظهرت الاستطلاعات الوطنية النهائية أن بايدن يتقدم على ترامب بنحو ثماني نقاط. في الولايات المتصارعة ، كان بايدن أيضا في المقدمة، ولكن بهامش أقل بكثير.

قد تكون أولويات الناخبين قد أسيء تقديرها قليلًا. بينما سيطرت جائحة فيروس كورونا على عناوين الصحف لمعظم هذا العام، وجد استطلاع أجرته شركة Edison Research أن واحدًا فقط من كل خمسة ناخبين اعتبروا أن الفيروس هو أهم قضية تؤثر على تصويتهم. لكن أكثر من ذلك بكثير - أكثر من ثلث جميع الناخبين - قالوا إن الاقتصاد هو قضيتهم الرئيسية.

ربما كانت وجهة النظر هذه في صالح ترامب - أولئك الذين وضعوا الاقتصاد والوظائف في البداية يميلون بشدة نحو الرئيس..

لذا، قد تحسم نتائج الفرز في الولايات المتبقية هوية الفائز بالـ270 صوتا مجمعا في وقت لاحق من يوم الخميس أو الجمعة، لكن الطعون والتقاضي، وهي أشياء منتظرة وبدأت بالفعل من قبل حملة ترامب.