محامي ترامب يعلن رفع دعاوى في عدة ولايات للتحقيق في تجاوزات

ادعى رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بوجود فرز غير شرعي للأصوات في ولاية بنسلفانيا، مؤكدا فوز ترامب بهذه الولاية.

كما اتهم مدينة فيلادلفيا الأمريكية، بامتلاكها سمعة وتاريخ سيئ مع تزوير الاصوات الانتخابية، مشيرا إلى وجود خروقات في العديد من الولايات.

وقال إن هناك بعض الخروقات في التصويت عبر البريد، معلنا رفع عدد من الدعاوي في عدة ولايات من أجل التحقيق في هذه التجاوزات.

فيما قال رئيس حملة ترامب، بيل ستيفن، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فائزًا بالانتخابات على حساب منافسه جو بايدن يوم الجمعة المقبل.

قالت حملة ترامب إنها رفعت دعاوى قضائية الأربعاء، في بنسلفانيا وميتشيجان، مما مهد الطريق للطعن في النتيجة في الولايات التي لم يحسم أمرها بعد والتي يمكن أن تحدد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيقضي أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض. بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت الحملة إنها تدعو إلى وقف مؤقت في العد في كلتا الولايتين حتى يتم منحها وصولًا "ذي مغزى" في العديد من المواقع والسماح لها بمراجعة بطاقات الاقتراع التي تم فتحها ومعالجتها بالفعل. يتخلف ترامب قليلًا عن المرشح الديمقراطي جو بايدن في ميشيجان. الرئيس متقدم في ولاية بنسلفانيا لكن هامشه يتقلص مع احتساب المزيد من بطاقات الاقتراع بالبريد.