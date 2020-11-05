تعرف على الصوت الذي قد يجعل جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة

ينتظر العالم أجمع الإعلان عن الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بين مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وسط تصريحات متبادلة من الطرفين.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات، فوز جو بايدن بأصوات ولاية ميشيجان، وأصوات المجمع الانتخابي فيها البالغ 16 صوتا، ما يقربه أكثر من الوصول إلى الرقم السحري 270، حتى يتسنى له الوصول إلى البيت الأبيض.

وفي حالة حسم جو بايدن نتائج التصويت في ولايتي أريزونا ونيفادا، يكون هو الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصل حتى الان إلى 253 صوت في المجمع الانتخابي، ما يجعله في حاجة إلى 17 صوتا فقط للفوز بالانتخابات.

يعد الصوت الانتخابي الذي حصده جو بايدن من الدائرة الثانية في ولاية نبراسكا بالمجمع الانتخابي، هو الذي يمنحه الأسبقية على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في هذه الانتخابات.

وخرج جو بايدن في مؤتمر صحفي من حملته الانتخابية، ليعلن ثقته في الفوز، مؤكدا أنه لن يعلن الفوز لحين فرز كل الأصوات الانتخابية في البلاد.