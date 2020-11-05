يحيى السعود وافته المنيه خلال الذهاب للتعزية بوفاة قريب له في الاردن - صورة

دوت الخليج :- انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء النائب السابق يحيى السعود خلال حادث سير على الطريق الصحراوي خلال ذهابه للتعزية بوفاة قريب له . وكان السعود كتب منشور على موقع فيس بوك يعزي فيه بوفاة عمه وهذا ما كتبه :

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