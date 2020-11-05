دوت الخليج :- توفي عمر السعود شقيق النائب يحيى السعود اثر اصابته بالحادث على الطريق الصحراوي . ويذكر ان النائب السابق يحيى السعود توفي على اثر هذا الحادث .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة شقيق النائب السابق يحيى السعود إثر إصابته بحادث الصحراوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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