ترامب يعلن الفوز في ميشيغان رغم تقدم بايدن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فوزه بأصوات ولاية ميشيغان رغم تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن بنحو 49.8 بالمائة من الأصوات مقابل 48.6 بالمائة لصالح ترامب.

وفي تغريدة له على تويتر قال ترامب : "لقد فزنا، ولأغراض التصويت الانتخابي ، بولاية بنسلفانيا، وولاية جورجيا، وولاية نورث كارولينا، بالإضافة إلى ذل ، وبموجب هذا نعلن الفوز بولاية ميشيغان"

وبعد فرز نحو 97 بالمائة من الأصوات حصل بايدن على 2,648,200 صوتا مقابل 2,617, 060 صوتا لصالح ترامب، ليتم الإعلان بفوز بايدن بالولاية التي تضم 16 صوتا انتخابيا حسب تقديرات سي إن إن.

وهذه الولاية التي كانت تُمثّل القلب النابض لصناعة السيّارات الأميركيّة، ستمنح بايدن 16 صوتاً من أصوات كبار الناخبين، ليرتفع بذلك رصيده إلى 264، مقابل 214 لصالح ترامب. حيث لم تُعلن بعد نتائج التصويت في خمس ولايات بينها بنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشماليّة.



من جهة أخرى، أعلن محامي الرئيس الأميركي، ردوي جولياني أن الانتخابات الرئاسية الحالية تتعرض للتزوير، مشددا على أن الجمهوريين لن يسمحوا بحدوث ذلك.

وأشار جولياني، في كلمة بمدينة فيلاديلفيا، إلى أن التلاعب قد يكون شمل مئة ألف صوت في عملية فرز الأصوات بالولاية.

وأوضح جولياني أن الشخص نفسه قد يصوت عدة مرات عن طريق البريد، فيما تشير بعض الادعاءات إلى التصويت بأسماء أشخاص توفوا "لابد أن ننظر في ذلك".

وقال إن الديمقراطيين ينوون الفوز بهذه الطريقة الملتوية، مشيرا إلى تقارير عن وضع مماثل في ولايات مثل أريزونا ونيفادا.