الانتخابات الأمريكية .. 6 أصوات بالمجمع الانتخابى تفصل بايدن عن الرئاسة

وبذلك تفصل بايدن ستة أصوات إضافية بالمجمع الانتخابى لإعلانه رئيسًا للولايات المتحدة، حيث يجب أن يحصد 270 صوتًا من 270 للفوز بالسباق الرئاسى.

وكان بايدن قد أعلن خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، أنه سيفوز بأكبر عدد من الأصوات فى تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه سيعمل بكل جهده من أجل كل الأمريكيين، الذين صوتوا منهم له والذين صوتوا لمنافسه، مشيرًا إلى أنه سينتظر الإعلان الرسمى عن الفائز عقب الانتهاء من الفرز.