الانتخابات الأمريكية.. ترامب يعلن فوزه بولايات ميتشيجان وبنسلفانيا ونورث كارولينا

زعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنه حقق انتصارات في عدد من الولايات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال "ترامب"، في تغريدة عبر "تويتر"، إن حزبه حقق نجاحا في بنسلفانيا - التي لا تسمح بمراقبين قانونيين- على حد قوله، وجورجيا، ونورث كارولينا، مدعيا أنه حقق تقدما ساحقا في كل منهما.

وطالب الرئيس الأمريكي أيضًا بأصوات ولاية ميشيجان - 16 صوتًا في المجمع الانتخابي -، قائلًا "كان هناك عدد كبير من أوراق الاقتراع الملغاة سرا كما تردد على نطاق واسع".

ولم ينتهِ حتى الآن الفرز في ولايات بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولينا، التي أعلن ترامب فوزه بأصواتها.

كانت الحملة الانتخابية لـ ترامب أعلنت رفع دعوى قضائية في ولاية ميتشيجان؛ لوقف إحصاء الأصوات في الانتخابات الرئاسية، مطالبة بمراجعة البطاقات وإعادة الفرز.

كانت وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى فوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في ولاية ميشيجان؛ ليقترب من الوصول إلى البيت الأبيض.