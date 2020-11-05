أوقفوا الفرز.. فوضى في ولاية ميتشيجان بسبب أنصار ترامب.. فيديو

شهدت مدينة ديترويت، أكبر مدن ولاية ميتشيجان الأمريكية، حالةً من الفوضى أمام موقع أثناء فرز الأصوات، بعد أن رفعت حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، دعوى قضائية لوقف عملية الفرز بالولاية.

واحتشد أنصار الحزب الجمهوري أمام المركز، وصرخوا "دعونا ندخل" و"أوقفوا الفرز"، وذلك وسط تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بعد فرز أكثر من 95% من أصوات الولاية، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر مشهد الفوضى أمام مركز فرز بطاقات الاقتراع في ولاية ميتشيجان.

فيما قام رجال الأمن بإغلاق أبواب قاعة الفرز، نظرا لزيادة التجمعات في مدينة ديترويت.

وتبادل الديمقراطيون والجمهوريون الاتهامات، حيث يزعم أنصار المرشح الديمقراطي جو بايدن أن مؤيدو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته يريدون تعطيل عملية الفرز.

وزعمت تقارير أن المتظاهرين ذهبوا للمقر بناء على اتصالات من أعضاء في الحزب الجمهوري.

كانت الحملة الانتخابية لترامب أعلنت رفع دعوى قضائية في ولاية ميتشيجان لوقف إحصاء الأصوات في الانتخابات الرئاسية، مطالبة بمراجعة البطاقات وإعادة الفرز.

بينما أكدت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في ولاية ميتشيجان - 16 صوتا- ليقترب من الوصول إلى البيت الأبيض.