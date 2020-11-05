حملة بايدن ترد على ترامب: دعوات إعادة الأصوات مثيرة للشفقة

قالت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، إن دعوات إعادة فرز أصوات ولاية ويسكونسن مثيرة للشفقة.
وأضافت الحملة، في بيانها، " الأمر واضح وسهل، وهو أن دونالد ترامب خسر ويسكونسون ويخسر ميتشيجن والرئاسة".
وأظهرت نتائج مرحلية لانتخابات الرئاسية الأمريكية تعزيز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تقدمه على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، من حيث عدد أصوات مندوبي المجمع الانتخابي.
وتشير بيانات مركز "إديسون" للأبحاث المختص في مراقبة سير الانتخابات الأمريكية، إلى حصول بايدن على 243 من أصوات المجمع الانتخابي، المكون من 538 مندوبا، مقابل 214 لدى ترامب حتى الساعة 21:35 بتوقيت جرينتش.
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