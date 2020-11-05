حملة ترامب ترفع دعوى لوقف فرز الأصوات في بنسلفانيا

قالت الحملة الدعائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها ترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات مؤقتا في ولاية بنسلفانيا كما طلبت التدخل في قضية أمام المحكمة العليا تتعلق بالتصويت عبر البريد في الولاية التي قد تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.
وقالت الحملة إنها ستقيم دعوى لمنع مسؤولين ديمقراطيين في الولاية من "إخفاء" عملية فرز الأصوات عن المراقبين الجمهوريين.
ولا تزال النتائج في بنسلفانيا والانتخابات الأميركية بشكل عام متقاربة بشدة بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
من جهة أخرى، صرّح المرشّح الديموقراطي جو بايدن الأربعاء أنّه مقتنع بالفوز في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة في مواجهة خصمه ترامب، ودعا إلى فرز "كلّ الأصوات"، في حين أطلق الرئيس الأميركي معركة قضائيّة لإيقاف الفرز في ولايتي ميشيغن وبنسلفانيا.
وقال بايدن في تصريح من معقله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير إنّ الأميركيّين "لن يتمّ إسكاتهم".
وأكّد نائب الرئيس السابق باراك أوباما أنّه "من الواضح أنّنا بصدد الفوز في ما يكفي من الولايات للحصول على 270 صوتاً" من أصوات كبار الناخبين، وهو العدد الضروري للوصول إلى البيت الأبيض. وأضاف أنّه "عند انتهاء الفرز، نعتقد أنّنا سنكون الفائزين".
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