شاهد .. ترامب يشكك بنزاهة الانتخابات الرئاسية: تم إلحاق الضرر

وكتب ترامب، منذ قليل، عبر تويتر: "طلب محامونا "الوصول الهادف" لمراكز الفرز، ولكن ما فائدة ذلك الآن؟ لقد تم بالفعل إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا والانتخابات الرئاسية نفسها. هذا ما يجب مناقشته!". وكان رودى جوليان، محامى الرئيس الأمريكى، قال إن انتخابات الرئاسة يجرى تزويرها لصالح المرشح الديمقراطى جو بايدن، مشددا على أن الجمهوريين لن يسمحوا بذلك.

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