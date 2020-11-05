عاجل .. بايدن : سأفوز كديمقراطى وسأحكم كأمريكى

وأضاف خلال حديثه مع الصحفيين اليوم الأربعاء بحسب "روسيا اليوم": "سنفوز بأكبر عدد من الأصوات فى تاريخ أمريكا، ويعترينى شعور جيد بشأن ولاية بنسلفانيا".
وأعرب بايدن عن ثقته فى الفوز قائلا "إنه سيكون انتصارا للديمقراطية ولأمريكا".
وشدد بايدن على ضرورة تخفيف التوتر بعد الانتخابات، مؤكدا أن الحملة كانت طويلة وصعبة.
وأكد بايدن، أنه سيفوز كديمقراطى لكن سيحكم كأمريكى، فلن يكون هناك ولايات حمراء وزرقاء وإنما أمريكية، وسيعمل بكل جهد من أجل من صوّت له ومن صوّت ضده.
وتدخل بنسلفانيا، إلى جانب فلوريدا وأوهايو وجورجيا وكارولاينا الشمالية وميشيجان، فى قائمة الولايات المتأرجحة التى تعتبر نتائج التصويت فيها من أهم عوامل الفوز فى الانتخابات.
وسبق أن أشارت استطلاعات رأى متعددة إلى أنه من المرجح أن يفوز بايدن فى التصويت فى بنسلفانيا، لكن المرشح الجمهورى والرئيس الحالى، دونالد ترامب، أعلن تحقيقه "انتصارا كبيرا" فيها.
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