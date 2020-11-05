تزامنا مع تقدم بايدن نحو الرئاسة.. مظاهرات ضد ترامب فى نيويورك

وأظهرت النتائج الأولية بانتخابات الرئاسة الأمريكية حصول المرشح الديمقراطى جو بايدن على 264، بينما حصل منافسه الجمهورى الرئيس دونالد ترامب على 214 صوتًا.

فيما أعلنت حملة الرئيس ترامب، أنها ستلجأ إلى المحاكم للتشكيك فى نتائج الانتخابات الرئاسية.

وبذلك تفصل بايدن ستة أصوات إضافية بالمجمع الانتخابى لإعلانه رئيسًا للولايات المتحدة، حيث يجب أن يحصد 270 صوتًا من 270 للفوز بالسباق الرئاسى.

وكان بايدن قد أعلن خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، أنه سيفوز بأكبر عدد من الأصوات فى تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه سيعمل بكل جهده من أجل كل الأمريكيين، الذين صوتوا منهم له والذين صوتوا لمنافسه، مشيرًا إلى أنه سينتظر الإعلان الرسمى عن الفائز عقب الانتهاء من الفرز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن نتائج فرز الأصوات فى الولايات التى يسيطر عليها الديمقراطيون بدأت تتغير بطريقة غريبة على حد قوله.

وتابع: "أمس كنت متقدما في عدة ولايات وفجأة بدأت النتائج تتغير بطريقة غريبة"، زاعما ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة فى ولايات كان متقدما فيها.