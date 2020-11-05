الطريق إلى البيت الأبيض.. 6 ولايات تحسم الصراع بين ترامب وبايدن

مع انتهاء فرز أصوات الانتخابات الرئاسية الأمريكية في معظم الولايات، والتقدم الملحوظ للمرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لا تزال أعمال فرز البطاقات تُجرى في عدة ولايات رئيسية، يمكن أن تحسم المعركة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن 6 ولايات تتبقى لحسم الصراع، إذ إن نتائج ولاية ألاسكا - 3 أصوات في المجمع الانتخابي - وولاية أريزونا - 11 صوتا في المجمع الانتخابي- لم تظهر بعد.

وينتظر الأمريكيون أيضا نتائج ولايات أخرى، وهي جورجيا - 16 صوتا في المجمع الانتخابي- ونورث كارولينا - 15 صوتا في المجمع الانتخابي - ونيفادا - 6 أصوات في المجمع الانتخابي- وبنسلفانيا - 20 صوتا في المجمع الانتخابي.

وبحسب المؤشرات الأولية، يتقدم الرئيس الأمريكي ترامب في 4 ولايات على الأقل من الـ6 ولايات الرئيسية.

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حزبه حقق نجاحا في بنسلفانيا - التي لا تسمح بمراقبين قانونيين- على حد قوله، وجورجيا، ونورث كارولينا، مدعيا أنه حقق تقدما ساحقا في كل منهما.

وطالب الرئيس الأمريكي أيضا بأصوات ولاية ميشيجان - 16 صوت في المجمع الانتخابي -، قائلا "كان هناك عدد كبير من أوراق الاقتراع الملغاة سرا كما تردد على نطاق واسع.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.