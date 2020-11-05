الأمن الداخلى الأمريكى ينفى وجود أى تلاعب خارجى بالانتخابات الرئاسية

وأضاف مدير وكالة أمن الإنترنت والبنية التحتية كريستوفر كريبس، فى بيان، أن المسؤولين "ليس لديهم دليل على أن أى خصم أجنبى كان قادرا على منع الأمريكيين من التصويت أو تغيير إحصاء فرز الأصوات"، وفقا لـ"سكاى نيوز عربية".

ويشكك الرئيس دونالد ترامب، المرشح الرئاسى عن الحزب الجمهورى، فى نزاهة الانتخابات الرئاسية التى ينافس فيها غريمه الديمقراطى جو بايدن.

وكتب ترامب، منذ قليل، عبر تويتر: "طلب محامونا "الوصول الهادف" لمراكز الفرز، ولكن ما فائدة ذلك الآن؟ لقد تم بالفعل إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا والانتخابات الرئاسية نفسها. هذا ما يجب مناقشته!".

وكان رودى جوليان، محامى الرئيس الأمريكى، قال إن انتخابات الرئاسة يجرى تزويرها لصالح المرشح الديمقراطى جو بايدن، مشددا على أن الجمهوريين لن يسمحوا بذلك.