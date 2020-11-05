محامى ترامب : الانتخابات تشهد تزويرا لصالح بايدن

قال رودى رودى جوليان، محامى الرئيس الأمريكى، والمرشح الجمهورى دونالد ترامب، إن انتخابات الرئاسة يجرى تزويرها لصالح المرشح الديمقراطى جو بايدن، مشددا على أن الجمهوريين لن يسمحوا بذلك.





واعتبر خلال كلمة له بمدينة فيلاديلفيا، أن الفرز فى ولاية بنسلفانيا غير شرعى، حيث إنه لم يتاح لأى من الجمهوريين التدقيق فى الأصوات التى وصلت بالبريد.

وأشار محامى المرشح الجمهورى إلى أن التلاعب قد يكون طال مئة ألف صوت خلال عملية فرز الأصوات فى الولاية، مفسرا ذلك بأنه بإمكان أى شخص أن يصوت أكثر من مرة، إلى جانب التصويت باسم أشخاص توفوا.

وأضاف أن ذلك لم يقتصر على بنسلفانيا فقط، حيث لوحظ أيضا فى ويسكنسن ظهور أصوات مفاجئة لا يُعلَم إذا كانت أصواتا موقعة أو تحمل ختما بريديا، لافتًا إلى تكرار ذلك فى ولايات مثل أريزونا ونيفادا.

وأظهرت النتائج الأولية بانتخابات الرئاسة الأمريكية حصول المرشح الديمقراطى جو بايدن على 264، بينما حصل منافسه الجمهورى الرئيس دونالد ترامب على 214 صوتًا.

وبذلك يفصل بايدن ستة أصوات إضافية بالمجمع الانتخابى لإعلانه رئيسًا للولايات المتحدة، حيث يجب أن يحصد 270 صوتًا من 270 للفوز بالسباق الرئاسى.

وكان بايدن قد أعلن خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، أنه سيفوز بأكبر عدد من الأصوات فى تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه سيعمل بكل جهده من أجل كل الأمريكيين، الذين صوتوا منهم له والذين صوتوا لمنافسه، مشيرًا إلى أنه سينتظر الإعلان الرسمى عن الفائز عقب الانتهاء من الفرز.