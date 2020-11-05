بعد فشل التفاوض.. عضو بالحزب الديمقراطي يوضح مصير سد النهضة حال وصل بايدن للرئاسة

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي"، إنه في حال وصول المرشح الأمريكي عن الحزب الديمقراطى "جو بايدن"، إلى كرسي الرئاسة ستكون هناك مفاوضات بنحو أفضل بين مصر وإثيوبيا.

وأوضح "عفيفي"، في تصريح لـ "دوت الخليج"، أن وصول الديمقراطيين وجون بايدن إلى الحكم، سيسهل عملية التفاوض بين مصر وإثيوبيا في قضية سد النهضة؛ لتفهمهم مدى أهمية هذا الأمر بالنسبة إلى مصر وأمنها القومي.

يذكر أن مرشح الحزب الديمقراطى "جو بايدن"، يتفوق على الرئيس الأمريكي في الأصوات في المجموع الانتخابي، وسط مؤشرات لفوزه في الانتخابات الأمريكية الجارية.

وكانت مصر أعلنت فشل التفاوض بين مصر وإثيوبيا أمس، الأربعاء، بشأن أزمة سد النهضة، بعد مفاوضات دامت لأكثر من 5 سنوات للوصول إلى حل مُرضٍ لجميع الأطراف.