وقال القاضى إنه "لم يكن سعيدا لأن خدمة البريد لم تمتثل لأمر المحكمة يوم الانتخابات، ولم تخطره، حتى انقضاء الموعد النهائى للمحكمة، بأنها ليست لديها موظفين فى مرافقها، للبحث عن بطاقات الاقتراع خلال فترة بعد الظهر".
وأضاف: مدير البريد العام لويس ديجوى "سيتعين استجوابه"، وعليه أن "يدلى بشهادته أمامى تحت القَسَم".
ووضع سوليفان العديد من أوامر المحكمة التى تطلب من خدمة البريد تفسير حجم البطاقات الانتخابية التى تخفق فى إرسالها يوميا، خاصة فى المناطق ذات الأداء البطيء، التى تشمل أجزاء من ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيغان.
وجاء أمر المحكمة، الثلاثاء، بإجراء مسح إضافي، استجابة لتقارير عن بطء الأداء فى بعض المناطق، مع اقتراب موعد نهائى صارم لوصول بطاقات الاقتراع الغيابى إلى مجالس الانتخابات، ووسط أسئلة حول ما حدث لـ300 ألف بطاقة اقتراع لم يجر مسحها تمهيدا لتسليمها.
وعن فشل خدمة البريد فى إرسال كل بطاقات الاقتراع فى منشآتها، قال القاضي، الثلاثاء، إن "شخصا ما عليه أن يدفع ثمنا مقابل ذلك".
وقال محام من وزارة العدل يمثل خدمة البريد، إن سبب عدم نقل البطاقات هو "أن الأمر استغرق بعض الوقت حتى تصل المعلومات إلى الأشخاص المعنيين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير البريد العام الأمريكى إلى الاستجواب لعدم إرسال جميع بطاقات الاقتراع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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