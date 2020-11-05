بعد انسحاب إدارة ترامب.. بايدن يتعهد بالانضمام مجددا لاتفاقية باريس للمناخ

قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن إنه سينضم مرة أخرى إلى اتفاقية باريس للمناخ، بعد انسحاب الإدارة الأمريكية الحالية منها.
وذكر بايدن في تغريدة على تويتر "اليوم انسحبت إدارة ترامب من اتفاقية باريس للمناخ.. وفي غضون 77 يوما بالضبط.. ستنضم إليها إدارة بايدن".
وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة في العالم تنسحب رسميا من اتفاقية باريس للمناخ.
ورغم إعلان القرار من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ 3 سنوات، إلا أن القرار لا يسري إلا ابتداء من الرابع من نوفمبر.
وكانت اتفاقية باريس تم إعدادها عام 2015 لتعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ.
ويمكن للولايات المتحدة أن تنضم إلى الاتفاقية مرة أخرى في المستقبل، إذا اختار رئيسها ذلك.
وجاء تنفيذ القرار بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حي حصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.
ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.
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