موريتانيا تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 7758

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 6 أشخاص. وأوضحت الوزارة، في بيان مساء أمس الأربعاء، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء 1014 فحصًا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 7758 حالة، منها 7456 حالة شفاء، و164 وفاة.

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