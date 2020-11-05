يتفوق الديمقراطيون على الجمهوريين في انتخابات مجلس النواب الأمريكي في الانتخابات التي تجرى جنبا إلى جنب مع انتخابات الرئاسة الأمريكية والتي سيكون لها تأثير في المرحلة المقبلة، في الوقت الذي لا يزال الوضع سجالا في انتخابات الشيوخ.. في مشهد تغطي عليه الانتخابات الرئاسية في البلاد.
ويتفوق الديمقراطيون حتى بحصولهم على 203 مقاعد في مجلس النواب مقابل 188 مقعدًا للجمهوريون ويتطلب السيطرة على مجلس النواب فوز الحزب بـ 218 مقعدا ليكون له الأغلبية، وفقا لاحصائيات صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
ولا تزال انتخابات مجلس الشيوخ تشهد سجالا بين الحزبين الكبيرين في أمريكا، حيث يتقدم الجمهوريون بفارق مقعد واحد بعد حصولهم على 48 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين ويتطلب السيطرة على الشيوخ الحصول على 51 مقعدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الديمقراطيون يتفوقون على الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي وسجال في الشيوخ حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.