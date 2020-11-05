بايدن يناشد المواطنين التحلي بالثقة في العملية الانتخابية

ناشد المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، المواطنين التحلي بالثقة في العملية الانتخابية.
وقال بايدن، في تغريدة نشرها على صفحته على موقع التدوينات القصيرة "توتير" ونقلتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، "يجب أن نتحلى بالثقة في العملية الانتخابية وفي بعضنا البعض. معا سنفوز بهذا".
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تشهد منافسة حامية بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله نائبا لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.
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