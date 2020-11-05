السودان: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 31 في الخرطوم وباقي الحالات في 3 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و 943 حالة، بينها ٨٣٧ وفاة، و٦٧٦٤ شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.