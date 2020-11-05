ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز 88% من الأصوات في بنسلفانيا

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، تقدم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن، بعد فرز ما يزيد عن 88% من الأصوات.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" حصل ترامب على نسبة 50.8% من أصوات ولاية بنسلفانيا - 20 صوتا في المجمع الانتخابي - بينما حصل ترامب على 47.9%.
كان مركز إديسون الأمريكي أفاد بأن المرشح دونالد ترامب متقدم في ولاية جورجيا بعد فرز 95% من الأصوات.
من جانبه، طالب البيت الأبيض بمراقبة فرز الأصوات في العملية الانتخابية بالولايات التي لا تزال تفرز الأصوات والتي تشهد منافسة نارية بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.
وقال البيت الأبيض في بيان له: "نريد أن يكون لدينا أشخاص قادرون على مراقبة فرز الأصوات بفيلادلفيا وحتى الآن لم يسمح لنا بذلك".
وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.
ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعيان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حتى يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.
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