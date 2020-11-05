شكري يثنى على دور جامعة سنجور المحوري في تدريب الكوادر الأفريقية

أثنى وزير الخارجية سامح شكري على الدور الهام والمحوري الذي تلعبه الجامعة الدولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية "سنجور" بالإسكندرية في تدريب الكوادر الأفريقية المنوط بها الارتقاء بالقارة، وعلى المكانة المرموقة التي أصبحت تعتليها الجامعة كإحدى أفضل هيئات الدراسات العليا.

وفي كلمة مسجلة ألقاها شكري بمناسبة الاحتفال بمرور ثلاثين عامًا على افتتاح الجامعة، استعرض الوزير الدور الذي تقوم به مصر في أفريقيا وخاصة خلال توليها العام الماضي رئاسة الاتحاد الأفريقي، وسياستها الثابتة التي تستهدف النهوض بالقارة، وتمسكها بالعمل الأفريقي المشترك، وحرصها علي اتخاذ خطوات عملية ملموسة لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣ ومن بينها دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ، مع تفعيل سياسة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في ضوء ريادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الملف على المستوى القاري، واستضافة القاهرة لمقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية.

ونوه وزير الخارجية إلى مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف أعباء الديون على الدول الأفريقية في ضوء أزمة جائحة فيروس كورونا، نظرًا لما تعرضت له اقتصادياتها من ضغوط شديدة في التوقيت الذي كانت تستعد فيه لمرحلة الانطلاق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مشيرًا إلي وقوف مصر بجانب أشقائها في القارة مبرزًا تقديم مصر لمساعدات طبية للعديد من الدول الأفريقية.

وأكد شكري استمرار مصر في تقديم كل الدعم الُممكن لجامعة سنجور وطلبتها والوقوف بجانب العملية التعليمية المتميزة بها، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات الممكنة من أجل تيسير عمل الجامعة والعملية التعليمية بها، داعيًا الطالبات والطلبة التعرف على حضارة مصر وثقافتها كجزء من قارتهم الأفريقية يفخر بالانتماء لها ويعتز بتواجدهم فيه.

وتستضيف مصر مقر جامعة سنجور منذ عام 1989، حيث تمنح درجة الماجستير في التنمية ويدرس بها سنويًا أكثر من مائتي طالب من كافة الدول الناطقة بالفرنسية، وخَرَجَت على مدار ثلاثين عامًا الآلاف من الكوادر الإفريقية العليا التي تتولى مناصب مرموقة في بلادها وعلى المستوي الدولي.