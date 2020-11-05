وزيرة خارجية ميشيجان : دعوى حملة ترامب لوقف الفرز تافهة

ووفقًا لموقع "سكاي نيوز عربية"، وصفت بنسون الدعوة بأنها "تافهة"، قائلة إن كل الأصوات التى أدلى بها الناخبون صحيحة وأن فرزها لا تشوبه أى شبهة.
ومن جانبه قال قال المتحدث باسم المدعى العام للولاية، رايان جارفى، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية جرت بشفافية.
وكان المرشح الديمقراطى جو بايدن قد قال إنه يقترب من الفوز على منافسه الجمهورى دونالد ترامب، بعد أن أظهرت نتائج فرز الأصوات أن ولايتى ميشيجان وويسكونسن من نصيبه.
ونقلت شبكة "إن بى سي" الأمريكية، عن رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، قولها إن "الشعب الأمريكى حدد خياره بوضوح فى صناديق الاقتراع ويوصل بايدن وكامالا هاريس إلى البيت الأبيض".
كما أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكى أن بايدن، سيكون لديه ما يكفى من أصوات المجمع الانتخابى للفوز بالبيت الأبيض.
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