بعد زعم ترامب فوزه على بايدن.. الحرس الوطني في بورتلاند يعلن حالة «تأهب تكتيكي» | فيديو

بدأت الحشود في التعبئة في الجادة الخامسة في مانهاتن في وقت متأخر من بعد ظهر أمس، الأربعاء، كجزء من العديد من مظاهرات "حماية النتائج" التي انطلقت في مدن في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك فيلادلفيا وبورتلاند وديترويت ولوس أنجلوس.
وتحولت الاحتجاجات على الانتخابات إلى حالة من الفوضى في مدينة نيويورك حيث نزل آلاف النشطاء إلى الشوارع للمطالبة بفرز كل صوت بعد أن أعلن الرئيس ترامب زورا فوزه وسط سباق رئاسي حاد.
وكان المتظاهرون قد ساروا في الشارع الشهير في مسيرة سلمية بشكل عام بينما اجتمع آخرون في واشنطن سكوير بارك حيث وقف ضباط الشرطة الذين يرتدون معدات مكافحة الشغب.
لكن المظاهرات أخذت منحى عنيفًا بحلول الليل عندما تحولت الرسائل الداعمة للديمقراطية إلى خطاب مناهض للشرطة وبدأ المتظاهرون بإشعال الحرائق وإلقاء المقذوفات في الشوارع.
وفي ويست فيليدج ، تحرك ضباط الشرطة على الحشود بينما اندلعت اشتباكات بين رجال شرطة ونشطاء في شارع لوروي وسفينث أفينيو.
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