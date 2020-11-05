الانتخابات الأمريكية 2020 .. فرص فوز بايدن على ترامب ترتفع بنسبة 85%

اقترب الديمقراطي "جو بايدن"، من إحداث اضطراب محتمل في جورجيا - ومن الفوز بسباق البيت الأبيض - حيث جاء على بعد نقطة واحدة من الرئيس دونالد ترامب في الولاية الحمراء التقليدية.

ومع تضييق السباق، أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنهم سيقيمون دعوى قضائية في الولاية، بعد زعم أن مراقبًا في الحزب الجمهوري شهد 53 بطاقة اقتراع غيابية متأخرة تمت إضافتها إلى كومة في مقاطعة تشاتام، حيث تقع سافانا - وهي مركز حضري يميل إلى الديمقراطيين.

وقال نائب مدير الحملة جاستن كلارك، "لن نسمح لمسئولي الانتخابات الديمقراطيين بسرقة هذه الانتخابات من الرئيس ترامب بأصوات متأخرة وغير قانونية".

ومن المتوقع أن يأتي المزيد من الإجماليات من جورجيا حيث حصل ترامب على 49.9 في المائة من الأصوات ، بينما حصل بايدن على 48.9 في المائة ، مع تقدم الرئيس بنحو 46 ألف صوت.

وكانت الدعوى القضائية في جورجيا هي الأحدث في سلسلة من المناورات القانونية التي شنها حملة ترامب حيث أصبح طريقه لإعادة انتخابه أضيق - ومع قيام الرئيس بتقديم ادعاءات لا أساس لها على تويتر بشأن الاحتيال.

وبعد ظهر الأربعاء، بتوقيت الولايات المتحدة أعلن بايدن أنه سيفوز في الانتخابات ، حيث تم حشد الأصوات ويسكونسن وميتشيجان لصالحه.

ومع ميتشيجان - ومع دعوة بعض الشبكات لبايدن إلى ولاية أريزونا - كان نائب الرئيس السابق على بعد 6 أصوات انتخابية فقط من 270 أصوات يحتاجها للمطالبة بالبيت الأبيض.

وإذا تمكن من جعل أي واحدة من الولايات الأربع المتبقية تميل في طريقه - نيفادا أو نورث كارولينا أو جورجيا أو بنسلفانيا - فسوف يفوز.

ولن يحصل ترامب على فترة ولاية ثانية إلا إذا ذهب الأربعة ولايات من طريقه.

وارتفعت حصيلة الـصوات المؤيدة لـ ترامب بنحو 76000 صوت في ولاية كارولينا الشمالية.

وعلى مدار اليوم ، تقلص تقدمه في ولاية بنسلفانيا بعد أن كان حوالي 212000 صوت في الساعة 8 مساءً من ليلة أمس الأربعاء. وكانت الأصوات البارزة في ولاية كيستون قادمة من مناطق ديمقراطية مثل فيلادلفيا وبيتسبرغ وكانت بالبريد، مما رجح كفة بايدن أيضًا. ويتقدم بايدن في ولاية نيفادا بهامش ضئيل - 7647 - ولكن يلزم عد المزيد من الأصوات هناك. ومن المتوقع حدوث انخفاض آخر في الساعة 12 ظهرًا. الخميس بالتوقيت الشرقي. وهذا يعني أن أمريكا تقترب تدريجيًا من نتيجة الانتخابات ، لكنها لا تزال لا تملك واحدة بعد 24 ساعة تقريبًا من إغلاق أول صناديق الاقتراع بفضل الإقبال القياسي على التصويت ، وهو ما يبطئ عملية الفرز. وحصل الرئيس ترامب على 13،644 صوتًا في ولاية أريزونا عندما أصدرت مقاطعة ماريكوبا نتائج انتخابات إضافية ليلة الأربعاء، لكن لم يكن ذلك كافيًا للتغلب على تقدم بايدن في الولاية. وتقلص تقدم بايدن في ولاية أريزونا إلى حوالي 13000 صوت. ودعت وكالة أسوشييتد برس وفوكس نيوز إلى ولاية المرشح الديمقراطي لكن حملة ترامب كانت تدفع من أجل سحب هذا القرار ، بحجة أنهم سيجمعون أصواتًا كافية للفوز عندما يتم الإعلان عن المزيد من النتائج. ولكن النتائج التي خرجت من مارسيوبا لن تساعد قضية الرئيس. وستعلن عن جولة أخرى من النتائج في وقت لاحق من مساء الأربعاء وهي أكبر مقاطعة في ولاية أريزونا ، وهي موطن فينيكس و 62٪ من سكان الولاية البالغ عددهم 7.28 مليون نسمة. ولا يمكن لمرشح أن يفوز بالدولة بدونها، ويتقدم بايدن في المقاطعة بحوالي 85000 صوت. ويطالب الرئيس الجمهوري بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن وقد رفع دعاوى قضائية في ميشيغان وبنسلفانيا لوقف الفرز، مدعيا أن شعبه لم يُسمح له بالإشراف على العملية والتأكد من تنفيذها بشكل عادل. ولم ينزعج بايدن في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء من جهود ترامب الأخيرة لاستعادة احتمال فترة ولاية ثانية. وبعد ليلة طويلة من الفرز، قال من الواضح أننا نفوز بعدد كافٍ من الولايات للفوز بالرئاسة. واضاف "لست هنا لأعلن أننا فزنا، لكنني هنا لأبلغ أنه عند انتهاء العد، نعتقد أننا سنكون الفائزين". وتابع "لقد فزنا بولاية ويسكونسن بـ 20،000 صوت. في ميشيغان ، نتقدم بأكثر من 35000 صوت ونموها. لدينا هامش أكبر بكثير مما فاز به ترامب في ميشيغان في عام 2016". واستطرد "ستكمل ميشيغان تصويتها قريبًا. أشعر بالرضا عن ولاية بنسلفانيا، عمليًا ، يتم الإدلاء بجميع بطاقات الاقتراع المتبقية التي سيتم فرزها بالبريد ، وقد فزنا بنسبة 78٪ من الأصوات عبر البريد". وتابع: لقد قلبنا ولاية أريزونا والمنطقة الثانية في نبراسكا. لقد فزنا بغالبية الشعب الأمريكي وكل مؤشر على أن الأغلبية ستنمو. واستكمل: أنا والسيناتور هاريس نسير على الطريق الصحيح لكسب أصوات أكثر من أي بطاقة أخرى في تاريخ هذا البلد - أكثر من 70 مليون صوت. أنا فخور جدا بحملتنا "، قال. وقال بايدن إنه بعد حل الانتخابات ، سيساعد في "خفض درجة الحرارة" وتوحيد البلاد ، على الرغم من أنه قال إنه لم يكن ساذجًا بشأن مدى "عمق وصعوبة وجهات النظر المعارضة". وقال بايدن "لإحراز تقدم ، علينا التوقف عن معاملة خصومنا كأعداء ، ولسنا أعداء، ما يجمعنا كأميركيين هو أقوى بكثير من أي شيء يمكن أن يمزقنا". في نهاية خطابه قال: "الآن ، يجب عد كل صوت". وأضاف في بيان يستهدف ترامب بوضوح "لن ينتزع أحد ديمقراطيتنا منا - ليس الآن ولا أبدا". العد مستمر لكن الحشود الغاضبة في ديترويت تطالب بوقفه، وتم منعهم من دخول المبنى - حيث يتسابق المتطوعون لفرز الأصوات - من قبل الشرطة.

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