ترامب يرفض الرحيل.. سيناتور ديمقراطي: تنبؤاتي تتحقق على أرض الواقع

تنبأ السيناتور الديمقراطي "بيرني ساندرز"، بدقة بكيفية هبوط يوم الانتخابات الأمريكية، والحالة العامة التي قد تصيب الناس في الولايات المتحدة بالإحباط تمامًا.

وقال السناتور الديمقراطي البالغ 79 عامًا لـ جيمي فالون الشهر الماضي "دونالد ترامب يحاول عمدا تقويض الديمقراطية الأمريكية ويحاول قمع التصويت".

أصبحت الأمور دقيقة بشكل مخيف عندما سأل جيمي فالون مذيع برنامج "ذا شو تونايت ساندرز" عن كيفية عد الأصوات. وقال السيناتور الديمقراطي ببرود "هذا شيء أنا قلق بشأنه، وجهة نظري هي أنه يجب احتساب كل صوت.. سيكون لديك موقف - كما أظن - في ولايات مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن وولايات أخرى حيث ستتلقى كميات ضخمة من بطاقات الاقتراع عبر البريد". وتابع "في ولايات مثل فلوريدا أو فيرمونت، لن يتمكنوا - لأسباب سيئة - من بدء معالجة بطاقات الاقتراع هذه حتى يوم الانتخابات أو ربما عند إغلاق صناديق الاقتراع. هذا يعني أنه سيكون لديك ولايات تتعامل ربما مع الملايين من بطاقات الاقتراع عبر البريد". وأضاف "ما تظهره استطلاعات الرأي وما تظهره الدراسات هو أن الديموقراطيين من المرجح أن يستخدموا بطاقات الاقتراع عبر البريد ومن المرجح أن يدخل الجمهوريون إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات، ومن المحتمل أن تكون الأصوات الأولى التي سيتم فرزها هي أولئك الذين جاءوا يوم الانتخابات من الجمهوريين". وتابع إن مخاوفي تكمن في أنه من الممكن أن يفوز ترامب في ميشيغان ، ويفوز في ولاية بنسلفانيا ويفوز في ويسكونسن. يظهر على شاشة التلفزيون ويقول "شكرًا للأمريكيين لإعادة انتخابي" وانتهى الأمر. ثم توقع ساندرز أن بطاقات الاقتراع عبر البريد ستبدأ ببطء في العد وستميل نحو بايدن، ليستخدم ترامب ذلك كمبرر للقول بأن بطاقات الاقتراع عبر البريد مزورة. وبشكل مخيف، انتحل ساندرز بعد ذلك شخصية ترامب وقال متخيلا ما سيقوله الرئيس الأمريكي حال فوزه "لقد أخبرتكم أن أوراق الاقتراع هذه معيبة! لن أغادر المكتب البيضاوي".

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