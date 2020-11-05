رغم عدم انتهاء عمليات الفرز.. حملة بايدن تطلق موقعا على الإنترنت

أطلق المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن موقعًا انتقاليًا على الإنترنت، على الرغم من أن النتائج النهائية للانتخابات لم تُعلن بعد.

وسيحدد الشعب الأمريكي من سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، لا يزال يتم عد وفرز الأصوات في عدة ولايات في جميع أنحاء البلاد.

وتواجه الولايات المتحدة أزمات شديدة - من الوباء إلى الركود الاقتصادي، ومن تغير المناخ إلى الظلم العنصري - وسيواصل الفريق الانتقالي الاستعداد بأقصى سرعة حتى تتمكن إدارة بايدن ونائبته كاميلا هاريس من الوصول إلى البيت الأبيض في اليوم الأول، كما يقول البيان الوحيد المنشور حاليًا على موقعهم.