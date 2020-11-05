ولاية نيفادا غير المتوقعة تقترب من حسم فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية

وتمتلك ولاية نيفادا، 6 أصوات انتخابية فقط ولا يعيرها المرشحون عادة اهتماما كبيرا، لكن الواقع جعلها الولاية الحاسمة فى انتخابات 2020.

وإذا تحقق ذلك فإن بايدن ربما يحسم النتيجة بشكل نهائى، حيث سيصل إلى الرقم المطلوب لإعلانه فائزا فى الانتخابات الرئاسية، وهو 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابى، خصوصا بعد أن وصل إلى 264 صوتا مقابل 214 لترامب.

ووفقا لـ"سكاى نيوز عربية"، فإن فوز بايدن بأصوات هذه الولاية يعنى أنه سيكون الرئيس، وأن عهد ترامب انتهى، أما هزيمته أمام الرئيس والمرشح الجمهورى فى الولاية فتعنى أن على المرشح الديمقراطى قلب نتائج جورجيا أو كارولاينا الشمالية اللتين يتفوق فيهما ترامب بفوارق ضئيلة، ولكنه قد يكون أيضا مستبعدا.

نيفادا، ستكون كافية للمرشح الديمقراطى للفوز بالانتخابات الرئاسية الحالية، وعلى اعتبار أنه حسم بالفعل ولايات أريزونا وميشيغان وويسكونسن.

وواقع الحال فى أريزونا أن جو بايدن يتقدم على الرئيس الحالى والمرشح الجمهورى دونالد ترامب، بعد فرز 86 فى المئة من الأصوات فى الولاية، حيث يتقدم بايدن بنسبة 50.7 فى المئة مقابل 47.9 فى المئة لترامب.

وفى نيفادا، وبعد فرز 86 فى المئة من الأصوات يتقدم بايدن بـ49.3 فى المئة مقابل 48.7 فى المئة لترامب، وهذا يعنى أن المرشح الديمقراطى يتقدم بفارق نحو 7 آلاف صوت فقط.

والمفارقة أن بايدن وترامب، يعتمدان فى هذه الولاية على مدينة القمار والملاهى الليلية، الشهيرة باسم "مدينة الذنوب"، لحسم النتيجة، إذ نشكل نحو 70 فى المئة من الكتلة التصويتية، مع العلم أنها مدينة تميل فى العادة للتصويت لصالح الديمقراطيين.

ومازالت نتائج فرز الأصوات مستمرة فى أربع ولايات هى بنسلفانيا وكارولينا الشمالية وجورجيا وألاسكا.

ووفقا للتوقعات، فإن ترامب يتقدم على بايدن فى ولاية بنسلفانيا الحاسمة، بعد فرز 89 فى المئة من الأصوات بواقع 50.7 فى المئة مقابل 48.1 فى المئة لبايدن.

بينما فى جورجيا، وبعد فرز 95 فى المئة من الأصوات، يتقدم ترامب بنتيجة 49.7 فى المئة مقابل 49.1 لبايدن، فى حين يتقدم ترامب على بايدن فى ولاية كارولينا الشمالية، بعد فرز 95 فى المئة من الأصوات، بواقع 50.1 فى المئة مقابل 48.7 فى المئة لبايدن.

وأخيرا، ولاية ألاسكا، وهى من الولايات الجمهورية فى العادة، فإنها شبه محسومة لترامب، إذ بعد فرز 56 فى المئة من الأصوات يتقدم ترامب بواقع 62 فى المئة مقابل 33 فى المئة لبايدن.