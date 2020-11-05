عاجل.. تظاهرات في ولاية أريزونا الأمريكية أمام بعض مراكز التصويت

أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، صباح اليوم الخميس، بتواجد تظاهرات فى ولاية أريزونا الأمريكية أمام بعض مراكز الاقتراع، وذلك بعد الإعلان عن عدم فرز 600 ألف صوت فى ولاية أريزونا حتى الآن فى السباق الرئاسى.





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