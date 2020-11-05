إسرائيل تسجيل 754 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 754 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أنه مع إجراء 39699 اختبارا، بلغت النسبة الإيجابية 2٪.
إسرائيل: تسجيل 754 إصابة جديدة بفيروس كوروناإسرائيل تخطط للحصول على لقاحات أخرى لكورونا إلى جانب لقاحها المحلي
وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بكوفيد-19 بلغ 2597. كما أن هناك 9406 حالات إصابة نشطة، من بينها 353 في وضع حرج و154 إصابة تحتاج الى أجهزة تنفس.
ومع إعادة فتح إسرائيل في أعقاب إغلاقها الثاني على مستوى البلاد للحد من انتشار الفيروس، أعطت لجنة كورونا في الحكومة الضوء الأخضر للمتاجر لإعادة فتح أبوابها بدءا من 8 نوفمبر.
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