اعتقلت السلطات الأمريكية 9 أشخاص على الأقل بعدما تحولت المظاهرة التي اندلعت في مدينة (بورتلاند) بولاية (أوريجون) إلى أعمال شغب.
وذكرت قناة /فوكس نيوز/ الأمريكية، اليوم الخميس، أن أعمال الشغب تسببت في تحطيم نوافذ المحال التجارية في مدينة (بورتلاند)، مشيرة إلى أن المتظاهرين قاموا بإلقاء قنابل مولوتوف وزجاجات، كما أن المعتقلين كان بحوزتهم بندقية وألعاب نارية ومطارق وغيرها من الأشياء.
وأضافت القناة، أنه تم نشر القوات الأمنية من أجل السيطرة على أعمال الشغب، بالإضافة إلى الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المجتمع.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، والمرشح الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة ثماني سنوات.
وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، ويقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلطات الأمريكية تعتقل 9 أشخاص بسبب أعمال شغب في بورتلاند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.