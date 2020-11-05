77 % بايدن و21 % ترامب.. ماذا يريد يهود أمريكا؟

صوت يهود الولايات المتحدة الأمريكية بأغلبية ساحقة للمرشح الديمقراطي جون بايدن وذلك وفقًا لاستطلاع منظمة "جي ستريت" بحسب ما نشر موقع i24 الإسرائيلي.
وأكد الموقع الإسرائيلي أن نسبة التصويت لـ بايدن بين يهود أمريكا وصلت إلى 77% مقابل 21% للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتابع أن غالبية المصوتين اليهود أيدوا مرشحين ديمقراطيين بنسبة 78% مقابل 21% للجمهوريين، ويدور الحديث عن أسوأ نتائج حققها الحزب الجمهوري بين الناخبين اليهود من عام 2008.
وأكد الاستطلاع أن القضايا الرئيسية التي تهم الناخبين اليهود هي مكافحة فيروس كورونا بنسبة 54%، وتغير المناخ بنسبة 26%، والتأمين الصحي بنسبة 25%، والاقتصاد بنسبة 23%، و5% من اليهود فقط اشاروا الى اسرائيل كأحد المواضيع الرئيسية التي تشغلهم.
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