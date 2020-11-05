للتعامل مع حماس وحزب الله.. اجتماع للكابينت الإسرائيلي الأربعاء المقبل

أعلن مجلس الوزراء الأمني السياسي الاسرائيلي المصغر "الكابينت" عن عقد اجتماع له الأربعاء المقبل، وفق القناة 7 العبرية. ومن المتوقع أن يناقش الكابينت التحديات على الساحتين الشمالية والجنوبية وما يتعلق بمناورات السهم القاتل المخصصة للتعامل مع حماس وحزب الله. وكان الكابينت اجتمع الأربعاء الماضي لمدة 3 ساعات بعد فترة متواصلة من عدم انعقاه، وتناول الساحة الجنوبية والشمالية. وقال وزراء الكابينت الذين خرجوا من اجتماته إن الجلسة كانت مثيرة للغاية.

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