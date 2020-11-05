سجّل المركز الوطني للفلك ورصد الزلازل بالجزائر، اليوم الخميس، هزة أرضية في ولاية ميلة حيث أفاد المركز أن هزة أرضية، ضربت في ميلة بشدة 3.3 درجات على سلم ريختر.
وتمكن المركز الوطني للفلك ورصد الزلازل بالجزائر من تحديد مركز الهزة الأرضية بـ3 كلم شمال غرب قرارم قوقة، بحوالي الساعة السابعة و4 دقائق.
وكان مركز رصد الزلازل في الجزائر، في العاشر من أكتوبر الماضي، قد أعلن عن تعرض البلاد لهزة أرضية بشدة 3.3 درجات في منطقة حمام ملوان في البليدة.
وأوضح مركز رصد الزلازل في بيان له أن الهزة سُجلت في تمام الساعة 16:52 دقيقة.
كما حدد مركز الهزة على بعد كيلومتر شمال غرب حمام ملوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في أقل من شهر.. دولة عربية تتعرض لزلزالين وبنفس الدرجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.