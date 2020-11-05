في أقل من شهر.. دولة عربية تتعرض لزلزالين وبنفس الدرجة

سجّل المركز الوطني للفلك ورصد الزلازل بالجزائر، اليوم الخميس، هزة أرضية في ولاية ميلة حيث أفاد المركز أن هزة أرضية، ضربت في ميلة بشدة 3.3 درجات على سلم ريختر.

وتمكن المركز الوطني للفلك ورصد الزلازل بالجزائر من تحديد مركز الهزة الأرضية بـ3 كلم شمال غرب قرارم قوقة، بحوالي الساعة السابعة و4 دقائق.

وكان مركز رصد الزلازل في الجزائر، في العاشر من أكتوبر الماضي، قد أعلن عن تعرض البلاد لهزة أرضية بشدة 3.3 درجات في منطقة حمام ملوان في البليدة.

وأوضح مركز رصد الزلازل في بيان له أن الهزة سُجلت في تمام الساعة 16:52 دقيقة.

كما حدد مركز الهزة على بعد كيلومتر شمال غرب حمام ملوان.