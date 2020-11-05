شك فيهما فقتلهما.. قصة مقتل أردنيين بأمريكا على يد متعاطي مخدرات

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز، أن السفارة الاردنية في واشنطن تتابع حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها عائلة أردنية في مدينة لاس فيجاس في ولاية نيفادا الأمريكية، وأدت إلى مقتل سيدة أردنية وابنها.

وذكر الفايز في بيان صحفي له أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجاني، الذي يقطن في إحدى الشقق المجاورة، وعلى إثر تكرار شكوى سكان العمارة عليه (متعاطي مخدرات) بسبب الإزعاج المتكرر، واعتقاد الجاني خطأً أن الشكوى مقدمة من العائلة الأردنية، توجه إلى شقة العائلة، وأطلق النار على المتواجدين في البيت.

وبيًن أن الجاني قام باختطاف طفل، حيث حضرت الشرطة على الفور وحدث تبادل لإطلاق النار مع الجاني، ما أسفر عن مقتل الجاني والطفل.

وبين الفايز أن السفارة على تواصل مع السلطات المحلية ومع ذوي العائلة لتقديم كافة المساعدات الممكنة.