بعد إصابة الرئيس الجزائري بـ كورونا.. اجتماع عاجل لـ وزير داخليته

اجتمع كمال بلجود وزير الداخلية الجزائري بولاة الجهورية حول الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا كوفيد 19 في أعقاب الإعلان عن اصابة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وذكرت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان لها الوزير" بلجود " عقد اجتماعا عبر تقنية التحاضر عن بعد خصص لدراسة الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا حيث تم عرض ومناقشة الوضع العام المتصل بهذه الجائحة والذي أخذ منحى تصاعدي في الآونة الأخيرة.

وأوضح البيان أن ذلك يعود أساسا إلى التراخي في التقيد بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية تزامنا مع استئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، داعيا الولاة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وأكثر صرامة من شأنها الحد من رقعة إنتشار الوباء.

كما شدد على التقيد بالتدابير الوقائية والتطهير على مستوى مختلف المؤسسات خاصة المستقبلة للجمهور حيث حث علي ضرورة فرض إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء القناع الواقي واتخاذ الإجراءات الردعية القانونية بصرامة ضد المخالفين ، دعيا إلى تعبئة كل الوسائل المادية والبشرية وتوفير ظروف التكفل الأمثل على مستوى الهياكل الصحية.