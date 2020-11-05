لـ اليوم الثاني على التوالي.. روسيا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت روسيا اليوم، الخميس، للمرة الثانية على التوالي ارتفاعا بأكثر من 19 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأمس الأربعاء، تخطت روسيا لأول مرة منذ بداية الجائحة عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة عتبة الـ19 ألفا.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم، الخميس، تسجل 19404 إصابات جديدة بالوباء، مقابل 19768 إصابة في اليوم السابق، ما يشكل أكبر زيادة يومية في البلاد منذ بداية الجائحة.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.1% خلال آخر 24 ساعة وأصبح مليونا و712858 إصابة مؤكدة منها 29509 حالات وفاة و404180 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ6874 حالة نشطة منذ أمس).

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 292 حالة وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، بعد قفزة غير مسبوقة بـ389 حالة وفاة في اليوم السابق.

وتماثل 12238 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و279169 شخصا.

وحتى الآن، سجلت روسيا رسميا لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريبا. وتسعى الحكومة الروسية إلى إطلاق حملة تطعيم جماعي ضد كورونا في البلاد أواخر الشهر الجاري.