بسبب كورونا.. الصين تعلق دخول القادمين من بريطانيا

وقالت السفارة الصينية فى بريطانيا- إن السلطات الصينية قررت تعليق دخول غير الصينيين الموجودين فى المملكة المتحدة مؤقتا لمن يحملون تأشيرات دخول إلى الصين أو تصاريح إقامة بها، موضحة أن هذا التعليق إجراء مؤقت استلزمه الوضع الحالى لكوفيد-19.

وأضاف البيان أن السفارة والقنصليات الصينية فى المملكة المتحدة لن تصدر بعد الآن الوثائق الصحية المطلوبة كشرط مسبق قبل السفر إلى الصين، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن حاملى التأشيرات الدبلوماسية والخدمات والزيارات الودية والفئة سى لن يتأثروا بقرار التعليق سالف الذكر.

وتابع البيان أنه يمكن للأجانب الذين يرغبون فى زيارة الصين لأسباب طارئة التقدم بطلبات تأشيرة إلى السفارة والقنصليات الصينية فى المملكة المتحدة، لافتا إلى أن التأشيرات الصادرة بعد 3 نوفمبر 2020 غير مشمولة بقرار التعليق.

وكانت بريطانيا قد سجلت زيادة يومية كبيرة فى حالات الإصابة بكورونا بلغت أمس 25177 حالة و492 وفاة، مع قرار رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون تنفيذ إغلاق للبلاد لمدة 4 أسابيع.