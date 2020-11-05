وزير الخارجية الفرنسى يتحدث عن إمكانية فرض عقوبات على تركيا

علق وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، على تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قائلا إنها "عنيفة وتتسم بالكراهية"، متحدثا مجددا عن احتمال فرض عقوبات على أنقرة.





وقال لودريان لإذاعة "أوروبا 1"، "هناك الآن تصريحات عنيفة وتتسم بالكراهية يجاهر بها بانتظام الرئيس إردوغان وهى غير مقبولة"، فى إشارة إلى حملة الرئيس التركى على فرنسا ولا سيما على رئيسها إيمانويل ماكرون على خلفية موقفه المدافع عن نشر رسوم الكاريكاتور. وكان الرئيس التركى أردوغان، قد حرض ضد نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، ودعا إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، بدعوى اضطهاد المسلمين، والإساءة إلى الإسلام.

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